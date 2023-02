Ο Κρις Τζόουνς με buzzer beater τρίποντο έδωσε τη νίκη στη Βαλένθια στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (92-91).

Η τελευταία επίθεση της Βαλένθια θα κατέληγε στα χέρια του Κρις Τζόουνς. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι το πλάνο του Άλεξ Μουμπρού δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Ο γκαρντ της Βαλένθια με τρίποντο σε «νεκρό» χρόνο έδωσε τη νίκη στην ομάδα του (92-91).

Ο Ντέγιαν Ράντονιτς ζήτησε από τους παίκτες του να παίξουν άμυνα, πάνω στον Τζόουνς βρέθηκε ο Ντέρικ Γουίλιαμς, ο οποίος δεν κατάφερε να τον σταματήσει, με αποτέλεσμα η ισπανική ομάδα να φύγει με τη νίκη από το ΟΑΚΑ.

Δείτε το σουτ νίκης από τον Τζόουνς:

Chris Jones FOR THE WIIIIN against Panathinaikos🎯🎯🎯@valenciabasket pic.twitter.com/udEnNr5uWz