Ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην 4η θέση των καλύτερων φάσεων της EuroLeague για τον μήνα Ιανουάριο, με τον Τόμας Γουόκαπ να... πετάει για την κορυφή.

Η EuroLeague δημοσίευσε τις καλύτερες φάσεις του Ιανουαρίου και όπως είναι λογικό ο Ολυμπιακός έχει την τιμητική του. Ο Τόμας Γουόκαπ κάρφωσε μπροστά σε όλη την άμυνα της Βίρτους Μπολόνια και κατέκτησε έτσι την κορυφή για τις καλύτερες στιγμές του Ιανουαρίου.

Την τιμητική του είχε και ο Κώστας Αντετοκούνμπο που στην επιστροφή του στην EuroLeague με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα κόντρα στη Ζάλγκιρις για να βρεθεί στη θέση Νο4.

Οι καλύτερες φάσεις του Ιανουαρίου στην EuroLeague

You don't want to miss them!



The very BEST actions from January are here🤩



Top 10 Plays of the Month I @TurkishAirlines pic.twitter.com/DcO0uO0Yxl