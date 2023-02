Ολυμπιακός για Παπανικολάου-Γουόκαπ: «Να σε μυρίσουν θέλουν, δεν δαγκώνουν» (vid)

Ένα φοβερό tweet έκανε η ΚΑΕ Ολυμπιακός με πρωταγωνιστές Παπανικολάου και Γουόκαπ.

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Άλμπα και συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της Euroleague. Σε μια από τις φάσεις του ματς, ο Παπανικολάου κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι των Γερμανών και το χάρηκε με την ψυχή του μαζί με τον Γουόκαπ. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανέβασε την αντίδραση των παικτών και έγραψε στο twitter: «Καλημέρα. Δεν δαγκώνουν. Απλώς θέλουν να σε μυρίσουν! Μένουμε πεινασμένοι για νίκες!».

Δείτε την ανάρτηση

Kalimera ☁️☕️🐕



They don’t bite. They just want to sniff you… !!! 😂



We stay hungry for wins!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/xiCQGU51YE