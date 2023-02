Αρχηγού παρόντος στον Ολυμπιακό άπαντες... ακούνε προσεκτικά. Ο Κώστας Παπανικολάου απέδειξε πόσο σημαντικός είναι για τους «ερυθρολεύκους» τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ στην αναμέτρηση απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου.

Ο Κώστας Παπανικολάου είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού και το απέδειξε άλλη μία φορά στο Βερολίνο, στην εμφατική επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Άλμπα.

Πέραν από τη φάση της χρονιάς με το εντυπωσιακό του κάρφωμα, ο Παπ είναι καθοριστικός σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού των «ερυθρολεύκων». Παίρνοντας τον λόγο σε ένα από τα τάιμ άουτ έσπευσε να... καθαρίσει το μυαλό των συμπαικτών του.

«Για 12 λεπτά μοιράζαμε την μπάλα και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Το σταματήσαμε για δύο λεπτά και κάναμε δύο λάθη, παίρνοντας ό,τι να 'ναι σουτ» ήταν τα λόγια του αρχηγού.

Ο Παπ γέμισε για άλλη μία φορά τη στατιστική του έχοντας 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα στην αναμέτρηση, αλλά όπως φαίνεται και προσφέρει πολλά περισσότερα στην ομάδα του Ολυμπιακού από όσα καταγράφει η στατιστική.

Όσα είπε ο Παπανικολάου στο τάιμ άουτ

