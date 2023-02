Ταϊρίς Ράις και Μάλκολμ Ντιλέινι είχαν ένα διαδικτυακό... debate σχετικά με τον φετινό MVP της EuroLeague έχοντας να επιλέξουν ανάμεσα στους Μάικ Τζέιμς και Σάσα Βεζένκοβ.

Όσο η κανονική περίοδος της EuroLeague προχωρά προς το τέλος της, οι συζητήσεις για την ανάδειξη του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν πληθαίνουν. Σε ένα αντίστοιχο tweet προχώρησε και ο Ταϊρίς Ράις στον προσωπικό του λογαριασμό με τον Μάλκολμ Ντιλέινι να απαντά.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, πόσταρε για τον μελλοντικό MVP στηρίζοντας τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Μονακό. Χαρακτηριστικά, έγραψε πως «αν δεν πάρει ο Μάικ το MVP αυτή τη σεζόν, χρειάζεται να γίνει "εξέγερση"».

Την ευκαιρία για... debate άρπαξε και άλλος ένας ενεργός λογαριασμός της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Ο Ντιλέινι, που έχει εκφράσει την προτίμησή του στο μπάσκετ που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός, αλλά και την εκτίμησή του για τον Γιώργο Μπαρτζώκα απάντησε πως «αν ο Ολυμπιακός βγει πρώτος, τον τίτλο θα τον πάρει ο Βεζένκοβ. Ξέρεις ότι δεν θέλουν να το κερδίσει αυτός ο τύπος. Θα σε στηρίξω σε αυτό».

Μπορεί ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» να είναι το φαβορί σε διάφορες ψηφοφορίες μέχρι στιγμής, όμως οι Ράις και Ντιλέινι δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Τζέιμς.

If Mike don’t win MVP this year, there needs to be a protest.