Σε μία γροθιά μετατρέπονται οι ομάδες της EuroLeague που προχωρούν σε αναρτήσεις μεταφέροντας δύναμη στις οικογένειες των πληγέντων από τον σεισμό 7.8 ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία.

Η είδηση του φονικού σεισμού σε περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας έφερε το κύμα συμπαράστασης από ομάδες της EuroLeague, μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊκός.

«Είμαστε συντετριμένοι από τα νέα του σεισμού σε Τουρκία και Συρία. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί σας» έγραψαν οι «πράσινοι».

We are devastated by the news of the earthquake in Turkey and Syria. Our deepest condolences to the families of the victims🙏 Our thoughts and prayers are with all of you 🙏 #earthquake