Στο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τον Ολυμπιακοί, Τούρκοι φίλαθλοι κράτησαν τους διαιτητές για μικρό διάστημα στο παρκέ, διαμαρτυρόμενοι για τις αποφάσεις τους.

Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε ξεσπούν σε έντονες αποδοκιμασίες μόλις τελείωσε η 2η περίοδος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Με το σκορ στο 51-30 υπέρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι τρεις διαιτητές πήραν το δρόμο για τα αποδυτήρια.

Μόνο που οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Τζόσεφ Μπισάνγκ και Κάρλος Κόρτες είδαν φίλους της Φενέρ να μπαίνουν στο παρκέ και να τους κλείνουν το δρόμο για τη φυσούνα.

Οι ίδιοι έμειναν στη θέση τους και περίμεναν από τη μία να ηρεμήσουν τα πνεύματα και από την άλλη την παρέμβαση των ανθρώπων της Φενέρ προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος.

Τελικά, μπήκαν στα αποδυτήρια - με τη συνοδεία μελών της τουρκικής ομάδας - περνώντας ανάμεσα από πολλούς φιλάθλους, ενώ την ίδια ώρα τα ντεσιμπέλ από τις αποδοκιμασίες ολοένα και ανέβαιναν.

Δείτε το βίντεο:

Fenerbahce fans see referees out to the locker room after the first-half 👀 #EuroLeague pic.twitter.com/AzAF39EsUe