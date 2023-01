Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Φενέρμπαχτσε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στην Ulker Sports Arena ενώ ο Σακιέλ ΜακΚίσικ προσπέρασε τον Κάρσεν Έντουαρντς και έκανε ένα τρομερό κάρφωμα.

Ο Ολυμπιακός ήταν απόλυτος κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο του ματς με τη Φενέρ, παίζοντας με τη βελόνα στο κόκκινο απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Μάλιστα ο Σακιέλ ΜακΚίσικ έβγαλε το highlight της βραδιάς στην Ulker Sports Arena, καρφώνοντας με δύναμη για το 13-29 αφού προηγουμένως... προσπέρασε τον Κάρσεν Έντουαρντς.

.@ShaqInTheBox doing what he does BEST



HUGE Jam 🚀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/t2v5SIg7Lf