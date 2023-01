Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο κέντρο του γηπέδου μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ για να αποθεωθούν από τον κόσμο των Πειραιωτών που γέμισε το ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 73-60 της Ρεάλ... πνίγοντάς τη στο κατάμεστο ΣΕΦ. Οι παίκτες του μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα που τους επανέφερε στην κορυφή της βαθμολογίας, πανηγύρισαν όντας μια γροθιά στο κέντρο του γηπέδου, γνωρίζοντας την καθολική αποθέωση από τους 12.000 «ερυθρόλευκους» οπαδούς στις εξέδρες του ΣΕΦ.

Ο Αϊζάια Κάνααν μάλιστα πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια ήθελε να ακούσει λίγο περισσότερο τις φωνές των φίλων των Πειραιωτών.

The scenes at the end of the game... @olympiacosbc a squad full of togetherness 👊#EveryGameMatters pic.twitter.com/wqAfWHgMNl