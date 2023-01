Ο Παναθηναϊκός απώλεσε μια ευκαιρία για να επιστρέψει στις νίκες και ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για το παιχνίδι του ΟΑΚΑ απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, αναφέροντας τα καλώς και κακώς κείμενα των «πρασίνων» ενώ εξηγεί ότι το σοβαρό διαιτητικό λάθος καθόρισε και τον τελικό νικητή.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε μπορεί να αφήσει πολλά και διαφορετικά συναισθήματα στους φίλους του Παναθηναϊκού.

Ικανοποίηση γιατί είδαν επιτέλους την ομάδα τους να έχει διάθεση. Να παλεύει σε όλες τις κατοχές. Να θέλει να βγάλει αντίδραση. Να προσπαθεί να δείξει κάτι.

Αισιοδοξία γιατί είδαν ότι οι παίκτες είχαν καταλάβει ότι εάν δεν σπάσουν αυγά, δεν πρόκειται να φτιάξουν ομελέτα. Ήταν αποφασισμένοι να βάλουν και το κορμί τους στην φωτιά προκειμένου να γυρίσει το αρνητικό κλίμα και ο Παναθηναϊκός να φτάσει στη νίκη.

Απόλαυση γιατί είδαν τους παίκτες να «κατεβάζουν» 26 επιθετικά ριμπάουντ, οι οποίοι έκαναν τεράστια προσπάθεια και ξόδεψαν μπόλικα κυβικά... ιδρώτα στο παρκέ του ΟΑΚΑ.

Δυσφορία γιατί είδαν ότι δεν μπορούσαν να «τελειώσουν» το ματς. Είχαν τον απόλυτο έλεγχο των ριμπάουντ, έκαναν ό,τι ήθελαν στη ρακέτα της Φενέρμπαχτσε, αλλά αντί να το εκμεταλλευτούν στο απόλυτο, υπέπεσαν σε ανόητα λάθη τα οποία έβαζαν την αντίπαλη ομάδα ξανά στο ματς.

Αγανάκτηση γιατί είδαν τον Πάρις Λι να κάνει λάθος στην πίεση της τουρκικής ομάδας και ουσιαστικά να δίνει την μπάλα στα χέρια του Γκούντουριτς, ο οποίος ευστόχησε στο τρίποντο της ισοφάρισης.

Θυμό γιατί είδαν σ' ένα ακόμη ματς τους διαιτητές να κλείνουν τα μάτια στο εξόφθαλμο φάουλ του Μπούκερ στον Πονίτκα στα 5'' πριν από το τέλος. Και αντί να έχει ο Παναθηναϊκός τη δυνατότητα για δύο εύκολους πόντους που θα του έδιναν παράσταση νίκης, το μόνο που απέκτησε ήταν η κατοχή της μπάλας.

Αδικία για το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν από τα παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός δικαιούταν να νικήσει. Τόσο γιατί αδικήθηκε από τους τρεις διαιτητές, όσο και επειδή οι ίδιοι οι διαιτητές παραδέχθηκαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού ότι πράγματι είχε γίνει φάουλ.

Το διαιτητικό λάθος που καθόρισε το ματς

Και εδώ θα βάλω κάτι άλλο στην κουβέντα. Οι Λοτερμόζερ, Γκαρθία και Νίκολιτς πήγαν στο Instant Replay για το Challenge που είχε ζητήσει ο Δημήτρης Ιτούδης ζητώντας να αλλάξει κατοχή και να δοθεί στη Φενέρ. Εκεί είδαν ότι είχαν κάνει τεράστιο λάθος το οποίο και το παραδέχθηκαν στον Ράντονιτς και τους συνεργάτες του. Ε, και; Άλλαξε κάτι; Εδώ ευθύνεται ο κανονισμός του Challenge. Επειδή από χθες γίνεται μπόλικη κουβέντα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Challenge ζητάει κάποιος προπονητής για κάποιο σφύριγμα και όχι για μη σφύριγμα.

Λάθος ή σωστός κανονισμός είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Για εμένα είναι λάθος και θα έπρεπε να ζητάει ένας προπονητής Challenge ακόμα και σε μη... σφυρίγματα. Όμως στην προκειμένη περίπτωση οι διαιτητές κλήθηκαν να εξετάσουν την κατοχή και όχι το φάουλ. Ασχέτως όταν θα είδαν εκείνη τη στιγμή τη φάση θα έπρεπε κανονικά να καταπιούν τις σφυρίχτρες τους ή ακόμα καλύτερα να τις κρεμάσουν από σήμερα και να αποσυρθούν. Ακόμα... μελανιασμένα θα είναι τα χέρια του Πονίτκα από το χτύπημα του Μπούκερ.

Το καθαρό φάουλ του Μπούκερ στον Πονίτκα που δεν δόθηκε στα 5'' πριν από το τέλος του αγώνα #paobc - Φενέρμπαχτσε pic.twitter.com/uH3sxDmSjW — George Kouvaris (@gkouvaris) January 10, 2023

Τα θετικά μηνύματα, αλλά και η Euroleague που έχει τελειώσει...

Αν μη τι άλλο αυτό το μη σφύριγμα έπαιξε τεράστιο ρόλο για την εξέλιξη του αγώνα. Όμως ο Παναθηναϊκός ΔΕΝ πρέπει να μείνει εκεί γιατί τότε θα βλέπει ένα δέντρο και θα χάνει ολόκληρο το δάσος. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να δει τη συνολική παρουσία της ομάδας στο ματς. Και να κρατήσει την προσπάθεια που έκαναν όλοι όσοι αγωνίστηκαν, την διάθεση που έδειξαν και το πείσμα για να αντιστραφεί η κατάσταση. Ειδικά στην άμυνα όπου υπήρχαν στιγμές που οι παίκτες των «πρασίνων» δάγκωναν... καρωτίδες.

Δεν άφηναν τη Φενέρ να αλλάξει πάσα και ανάγκαζε τους παίκτες να χάνουν την μπάλα ακόμα και στην ντρίπλα. Η πίεση απέδωσε καρπούς σε πολλές κατοχές της τουρκικής ομάδας και αυτό είναι κάτι που πρεπει να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός να δουλεύει. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι οι «πράσινοι» έδειξαν στοιχεία της αμυντικής φιλοσοφίας του Ράντονιτς. Όχι όμως σε διάρκεια. Και σίγουρα ένα ματς ίσον... κανένα. Θα χρειαστεί να γίνεται συνέχεια αυτό, ειδικά από τη στιγμή που σε πολλά παιχνίδια παρατηρείται έντονο επιθετικό πρόβλημα.

Προσωπικά μιλώντας ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η συνολική εικόνα της ομάδας. Το ματς το είχα για «πολλά με λίγα» υπέρ της Φενέρμπαχτσε. Και αυτό λόγω των όσων έχει δείξει ο Παναθηναϊκός στα τελευταία ματς. Καλά, όχι ότι η Φενέρ είχε δείξει κάτι καλύτερο, αλλά όσο να 'ναι διαθέτει περισσότερη ποιότητα στο ρόστερ της. Βέβαια το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Και το κοντέρ έχει γράψει 6-12 ρεκόρ. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να σκεφτεί τους εγχώριους τίτλους και το πώς θα μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό. Όπως φαίνεται η Euroleague θα πάρει και πάλι παράταση για τη σεζόν 2023-24. Κακώς-κάκιστα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα στην παρούσα φάση.

Η αδυναμία του Γουίλιαμς, ο πολυπράγμων Πονίτκα και ο «ώριμος» Μπέικον

Όπως έγραψα και την παραμονή του αγώνα, ο Παναθηναϊκός θα μπει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και θα ενισχυθεί σημαντικά. Εξακολουθώ να μην βάζω το χέρι μου στην φωτιά για το μέλλον του Ράντονιτς, κάτι που θα φανεί μετά και το παιχνίδι με την Μακάμπι (13/1). Πάντως εάν θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει Κύπελλο και Πρωτάθλημα οφείλει να προχωρήσει σε προσθαφαιρέσεις.

Από εκεί και πέρα και όσον αφορά το ματς: Παρατήρησα ότι ο Ντέρικ Γουίλιαμς και ο Ντουέιν Μπέικον έχουν γίνει η... χαρά των αντιπάλων προπονητών. Τα «τεσσάρια» κάνουν πλάκα. Ο Χέιζ έκανε συνέχεια «attack» τόσο στον Μπέικον (τις λίγες φορές που βρέθηκε απέναντί του) όσο (και περισσότερο) στον Γουίλιαμς. Το αποτέλεσμα το είδαμε. Όπως είδαμε το αποτέλεσμα και την περασμένη εβδομάδα στο Μόναχο, όταν ο Ρούμπιτ έγινε ο ήρωας του αγώνα. Οπότε λίγο-πολύ τίποτε δεν είναι τυχαίο.

Από την άλλη ο Πονίτκα ήταν συγκλονιστικός. Ο MVP του Παναθηναϊκού, αλλά και μοιραίος στο τέλος όταν αστόχησε σχεδόν εξ επαφής στο buzzer beater της κανονικής διάρκειας. Ο Πολωνός έκανε τα πάντα. Και αν δεν υπήρχε εκείνος να ανανεώσει τη μία επίθεση μετά την άλλη μαζί με τον Γκουντάιτις, το ματς θα είχε τελειώσει από πολύ νωρίτερα. Ο «Γκούντα» βρίσκεται σε καλύτερο φεγγάρι αυτή τη στιγμή από τον Παπαγιάννη, αλλά πλέον οι αντίπαλοι προπονητές τον έχουν στο game plan ως «Hack Guda» καθώς η αστοχία του στις βολές, του αφαιρεί μεγάλη δυναμική στις ρακέτες.

Φάνηκε ότι χρειάζεται ένας combo γκαρντ ο οποίος να υποστηρίζει περισσότερο τον «άσο» και λιγότερο το «δύο» και αυτό διότι ο μεν Γουόλτερς «αδειάζει» σε κάθε ματς ενώ είναι και επιρρεπής στους τραυματισμούς, ενώ ο Λι είναι ένα «δυάρι» σε σώμα «άσου». Και θέλει δίπλα του έναν κανονικό πλέι μέικερ για να μπορεί να αποδώσει καλύτερα.

Last but not least o Μπέικον. Ναι, αυτός είναι ο Μπέικον που θέλει και απέκτησε ο Παναθηναϊκός. Χωρίς να παίρνει προσπάθειες τραβηγμένες από τα μαλλιά, χωρίς να έχει παρωπίδες κάθε φορά που έχει τη μπάλα στα χέρια κοιτάζοντας μόνο το καλάθι, χωρίς να παίζει δίχως χαλινάρι. Θεωρώ ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι του (ή έστω στο ΤΟΡ-3 του) με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Επιθετικός μεν, αλλά και ομαδικός δε. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να μπορέσει ο Μπέικον που είναι εκ φύσεως σκόρερ να «ανοίξει» περισσότερο το μυαλό του και να παίρνει μόνο τις προσπάθειες που του αναλογούν.