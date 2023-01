Στην καθιερωμένη ψηφοφορία των GMs της EuroLeague ο Ολυμπιακός σάρωσε με τον Μπαρτζώκα και τον Βεζένκοβ να θεωρούνται οι κορυφαίοι και τους «ερυθρολεύκους» να είναι νούμερο ένα φαβορί για το Final-4.

Η EuroLeague φτάνει ακριβώς στο μέσο της και έτσι οι GMs των ομάδων κάθισαν και επέλεξαν τους κορυφαίους της μέχρι τώρα σεζόν, με τον Ολυμπιακό να έχει εξέχουσα θέση στις προτιμήσεις τους.

Συγκεκριμένα ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν αυτός που ψηφίστηκε με ποσοστό 61.1% ως ο MVP της EuroLeague για το πρώτο μισό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επικρατεί του Δημήτρη Ιτούδη για τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή της σεζόν με 38.9% έναντι 27.8%.

Οι ατομικές διακρίσεις δε σταματούν εκεί για τους «ερυθρολεύκους», αφού ο Κώστας Σλούκας είναι ο δεύτερος πίσω από τον Μάικ Τζέιμς στην ψηφοφορία του clutch παίκτη με ποσοστό 16.7%. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού συγκεντρώνει και 11.1% στη λίστα με τους κορυφαίους ηγέτες, παρέα με τους Μάικ Τζέιμς και Λορέντζο Μπράουν, πίσω από τον Βασίλιε Μίτσιτς, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ συγκέντρωσε 27.8% των ψήφων για τον καλύτερο αμυντικό της σεζόν πίσω από τον Ταβάρες.

Όλα αυτά φυσικά μεταφράζονται και σε μία μεγάλη πίστη για επιτυχία του Ολυμπιακού, αφού οι GMs των ομάδων τον θεωρούν μεγάλο φαβορί για να προκριθεί στο Final-4 με 88.9%, πάνω από Μπαρτσελόνα, Εφές και Φενέρμπαχτσε.

Ακόμα οι «ερυθρόλευκοι» είναι μία από τις τρεις πιο fun to watch ομάδες, μαζί με Μπασκόνια και Μονακό αλλά και μία εκ των αντιπάλων που δε θέλουν να βρίσκουν απέναντί τους στην EuroLeague, μαζί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Εφές, τη Μονακό και την Φενέρμπαχτσε.

