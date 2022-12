Στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, στο ΟΑΚΑ, στήθηκε ένα μικρό πάρτι μετά την επικράτηση επί του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με εμφατικό τρόπο του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων» για την 16η αγωνιστική της EuroLeague και στα αποδυτήρια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στήθηκε ένα μικρό πάρτι.

Αιτία η ανακοίνωση που περίμεναν όλοι οι παίκτες. «Πες το» φώναζαν στο γυμναστή της ομάδας, Ανδρέα Γκατζούλη. Μόλις είπε ότι υπάρχει διήμερο ρεπό, όλοι ξέσπασαν σε ουρλιαχτά! Αλλά συνέχισαν να του ζητούν κάτι... παραπάνω. «Εκτός από τον Σάσα», πρόσθεσε ο Γκατζούλης με τις κραυγές να γίνονται δυνατότερες τη στιγμή που που ο Βεζένκοβ έμπαινε στα αποδυτήρια.

Δείτε το βίντεο:

Kalimera!!! ☀️🎄☕️



When everybody in this team takes two days off… except Sasha! 🤔🤣☔️🤪#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/OTSJZsSUSL