Η Μπαρτσελόνα είχε δύο πρόσωπα, έστειλε το ματς απέναντι στον απίθανο Ερυθρό Αστέρα στην παράταση με buzzer beater του Νίκολα Μίροτιτς και έφτασε στη νίκη με σκορ 99-94.

Ο Ερυθρός Αστέρας πίεσε την Μπαρτσελόνα στα... σχοινιά. Σχεδόν τη νίκησε. Για όσο διάστημα χρειάστηκε ο Νίκολα Μίροτιτς να αφήσει την μπάλα από τα χέρια του και να στείλει ένα σχεδόν χαμένο ματς στην παράταση!

Εκεί οι Καταλανοί είχαν περισσότερες λύσεις. Για τους Σέρβους απέμεινε μόνο ο Νεμάνια Νέντοβιτς (24π.), αφού ο Πετρούσεφ δεν άντεξε να συνεχίσει στον απίστευτο ρυθμό της κανονικής περιόδου (24π., 9 ριμπ.).

Ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο. Και απίθανες διακυμάνσεις στο σκορ. Η Μπαρτσελόνα έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο, στηρίχθηκε στον Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος ξεκίνησε με 3/3 τρίποντα και τους Καταλανούς να παίρνουν κεφάλι στο σκορ με 12-6 και 17-10.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο ο Αστέρας, πέρα από το κυνήγι στο σκορ, είδε τον Λούκα Βιλντόζα να αποχωρεί τραυματίας και μάλιστα να αλλάζει ρούχα άμεσα και να τίθεται νοκ άουτ!

Και όμως, εκεί που η Μπαρτσελόνα με 6/7 δίποντα, 5/6 τρίποντα και (μόλις) 1/5 βολές, προηγήθηκε με 28-17, η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς βρήκε τον τρόπο. Με τον Νεμάνια Νέντοβιτς να βάζει τη... σπίθα και τον Πετρούσεφ να κάνει ένα απίθανο πρώτο ημίχρονο (15π.).

Οι Σέρβοι έτρεξαν ένα σερί 17-0 (!) και έκαναν το 34-19, 36-34! Με την Μπαρτσελόνα μοιάζει πελαγωμένη και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Αστέρας προηγήθηκε μέχρι και με τέσσερις πόντους (40-36), ωστόσο η Μπαρτσελόνα έκλεισε το δεκάλεπτο με το δικό της σερί: 7-0 και προβάδισμα με 43-40 και τον Νίκολα Λαπροβίτολα να έχει πέντε σερί πόντους.

Η 3η περίοδος ξεκίνησε εντυπωσιακά για τον Αστέρα. Χάρη στον οίστρο του Πετρόυσεφ. Οι Σέρβοι προηγήθηκαν με 59-54 και 63-55, με τον Σέρβο σέντερ να έχει πέντε πόντους σε αυτό το κομμάτι.

Μάλιστα, ξεσήκωσε από τον πάγκο ακόμη και τον Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος δεν έχει ακόμα δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Αστέρα να έχει προβάδισμα 8 πόντων (65-57).

Και στο ξεκίνημα της 4ης η διαφορά έγινε διψήφια (67-57). Και ο Νέντοβιτς με τον 14ο πόντο του έκανε το 69-57! Η απόγνωση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στον πάγκο ήταν ενδεικτική της εμφάνισης της ομάδας του.

Ένα μίνι σερί 8-0 των Καταλανών (με δύο τρίποντα του Αμπρίνες) έδωσε ενδιαφέρον στο ματς (72-68) και ενώ το ρολόι πλησίαζε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Η Μπαρτσελόνα μείωσε μέχρι το καλάθι (73-71), προτού ο Αστέρας βρει πόντους από τους Ντόμπριτς και Νέντοβιτς, με απίθανη ατομική προσπάθεια για το 77-71 μέσα σε αποθέωση!

Ο Μίτροβιτς μεγάλωσε το προβάδισμα και άλλο (79-71), με τον Σανλί να δίνει... ανάσα από κοντά (79-73) και ο Αμπρίνες με ένα ακόμα τρίποντο μείωσε στους 3 (79-76, σερί 8-0).

Και ο Σανλί ολοκλήρωσε την επιστροφή της Μπαρτσελόνα με εύστοχο τρίποντο (79-79) και ενώ απέμεναν 1:09. Ένα επιθετικό ριμπάουντ του Μίτροβιτς ανανέωσε την επίθεση του Αστέρα και στην εξέλιξή της ο Νέντοβιτς με 2/2 βολές έκανε το 81-79.

Ο Γιασικεβίτσιους ζήτησε τάιμ άουτ, από το σύστημα βγήκε ένα τρίποντο του Χίγκινς, αλλά ήταν άστοχο. Και ο Μάρκοβιτς κέρδισε το φάουλ και δύο βολές, 11.2 δεύτερα πριν το τέλος.

Έβαλε την πρώτη, αστόχησε στη δεύτερη, αλλά έκανε φάουλ στον Αμπρίνες (βολές) με το ρολόι να δείχνει 9.6 για το φινάλε. Ο Αμπρίνες δεν αστόχησε και το ματς πήγε ξανά στον πόντο (82-81).

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε το... γαϊτανάκι των βολών με τον Νέντοβιτς: 2/2 από τον Σέρβο και 84-81. Μόνο που ο Μίροτιτς ήθελε να παίξει άλλα πέντε λεπτά. Τρίποντο σε... νεκρό χρόνο και παράταση!

