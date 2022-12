Ο Πελέ πέρασε στην αιωνιότητα και η Μακάμπι τον αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με την Εφές.

Το «αντίο» του μύθου Πελέ δεν μπορούσε να μην αφήσει το αποτύπωμά του και στα μπασκετικά παρκέ. Η Μακάμπι υποδέχεται την Εφές για τη 16η αγωνιστική της EuroLeague, με τα μάτριξ του γηπέδου να εμφανίζουν τον Πελέ και τους Ισραηλινούς να ξεσπούν σε χειροκροτήματα, σε μία άκρως συγκινητική στιγμή.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

A show of respect at the Menora Mivtachim Arena👏



Not just a football icon, but an icon throughout sport, RIP Pelé🙏 pic.twitter.com/c6310MdY54