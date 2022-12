Ο Τόμας Σατοράνσκι βρήκε τον διάδρομο, απογειώθηκε και κάρφωσε εντυπωσιακά μπροστά στον Αρτούρας Γκουντάιτις.

Το καλεντάρι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό στο Palau Blaugrana για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και ο Τόμας Σατοράνσκι έβγαλε το... highlight της βραδιάς!

Στα μέσα της πρώτης περιόδου, με τον δείκτη του σκορ στο 14-4 για τους Καταλανούς, ο Τσέχος γκαρντ πήρε τα βήματα και τελείωσε τη φάση με ένα τρομερό poster dunk μπροστά στον Γκουντάιτις!



