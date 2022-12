Ο Ολυμπιακός... παρέσυρε τη Βίρτους Μπολόνια και το τρίτο δεκάλεπτο στο ΣΕΦ έκλεισε με το τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ λίγο μπροστά από το κέντρο του γηπέδου.

Ο Ολυμπιακός... πάτησε τη Βίρτους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, παίζοντας με τη βελόνα στο κόκκινο καθ' όλη τη διάρκεια του ματς.

Στο μεταξύ, η τρίτη περίοδος στο Φάληρο έκλεισε με το μεγάλο τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ λίγο μπροστά από το κέντρο για το 84-55!

.@twalkup23 with the PERFECT end to the third quarter!



A buzzer-beater from by close to the logo, OKAY then 🚨#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/JB2gW3vSNm