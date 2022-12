Ο Σέμι Οτζελέγιε αποχώρησε από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους και δεν επέστρεψε στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο.

Ο Σέμι Οτζελέγιε επέστρεψε από ασθένεια για να αγωνιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό, ωστόσο άντεξε στο παρκέ μόλις 4:24. Ο φόργουορντ της Βίρτους Μπολόνια φάνηκε να κουτσαίνει, χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή, όπως επέστρεφε στην άμυνα.

Λίγα δεύτερα αργότερα, οι ενοχλήσεις έγιναν πιο έντονες με αποτέλεσμα να αποχωρήσει για τον πάγκο της ομάδας του και στη συνέχεια για τα αποδυτήρια. Οι μορφασμοί του έδειχναν ότι υποφέρει.

Ο Οτζελέγιε δεν βγήκε καν στο παρκέ για την έναρξη της 3ης περιόδου.

Semi Ojeleye limps off the court and heads to the locker room 😕 pic.twitter.com/V3cHoKIAYT