Ο Νίκολας Λαπροβίτολα μπορεί να βρίσκεται στο παρκέ, αλλά θα έχει το μυαλό του και στο... Κατάρ καθώς την ίδια ώρα η Αργεντινή θα δίνει αγώνα για τα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Ο Αργεντινός πλέι μέικερ θέλησε να δείξει έμπρακτα την ανυπομονησία του για τον προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η ομάδα της χώρας του θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία. Συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο «Palau Blaugrana» φορώντας την ποδοσφαιρική φανέλα με το νούμερο «11» του Άνχελ Ντι Μαρία.

Βέβαια την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Βιλερμπάν για την 12η αγωνιστική της Euroleague, οπότε θα πληροφορηθεί στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα για την έκβαση του σκορ.

.@afa native @nicolapro7 showing his support ahead of the #WorldCup Quarter final tonight pic.twitter.com/d4O7Q6Pi5X