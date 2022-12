Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι παίκτες της Παρτίζαν έστειλαν το δικό τους μήνυμα στους φιλάθλους της ομάδας για κόσμια ατμόσφαιρα στο μεγάλο ντέρμπι της Euroleague κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Με χαρακτηριστικό βίντεο στην Euroleague ζήτησαν να μην συμβεί το παραμικρό, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να λέει χαρακτηριστικά: «Όταν σεβόμαστε τον αντίπαλο, σεβόμαστε τους εαυτούς μας. Ξεχάστε τι έγινε πριν και δείξτε σε όλους πώς θα υποστηρίξετε την ομάδα μέσα σε αθλητικά πλαίσια».

Ο Κέβιν Πάντερ ανέφερε ότι «τα διάφορα περιστατικά και οι προσβολές έχουν γίνει η καθημερινότητά μας. Εάν πετάξετε αντικείμενα στο παρκέ δεν θα μας βοηθήσετε. Βοηθήστε μας με τη φωνή σας και την αγάπη σας» ενώ ο Ζακ Λεντέι συμπλήρωσε: «Να συγκεντρωθούμε ώστε να πάρουμε τις νίκες και κρατήσουμε την ατμόσφαιρα στο γήπεδο ως την καλύτερη όλων των εποχών στην Euroleague».

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί πριν από 10 ημέρες σ' ένα (ακόμη) επεισοδιακό παιχνίδι για την ABΑ Liga, όπου ο Ερυθρός Αστέρας είχε νικήσει την Παρτίζαν με 90-74.

The first-ever Belgrade derby in EuroLeague is coming on Thursday night!@PartizanBC players and coach Obradovic have a message for all the ⚫️⚪️ fans👇 pic.twitter.com/bynmMa3AF1