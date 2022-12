Ο Σέιν Λάρκιν επιστρέφει! Η Αναντολού Εφές το ανακοίνωσε με ένα βίντεο στα social media της.

Ο Σέιν Λάρκιν ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Αναντολού Εφές για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν. Αυτό ανακοίνωσε η πρωταθλήτρια Ευρώπης με ένα βίντεο που ανάφερε ότι ο Λάρκιν επιστρέφει, κάνοντας και λογοπαίγνιο με το όνομά του και τον «βασιλιά» (Lar-King).

O Λάρκιν επιστρέφει στο αποψινό εκτός έδρας ματς της Εφές απέναντι στην Μπουγιουκτσεμετζέ (19:00) και μάλιστα θα είναι στην αρχική πεντάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ (με το τουρκικό διαβατήριο) τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του EuroBasket με την Εθνική Τουρκίας στο δεξί χέρι και έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι σήμερα.

The Return of the Lar-King 👑#HouseOfBlue #BenimYerimBurası pic.twitter.com/ZVuJEmpLU9