Ντέρικ Γουίλιαμς: Τα 7/9 σουτ και η «έκρηξη» στα δεύτερα ημίχρονα (vid)

Ο Ντέρικ Γουίλιαμς ήταν «εκρηκτικός» και ουσιαστικός στο δεύτερο ημίχρονο, επιβεβαιώνοντας και κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια ότι βρίσκει τον καλό του εαυτό κυρίως στο δεύτερο μισό των φετινών αγώνων στην Euroleague.

Όπως συνηθίζουν να λένε οι Αμερικανοί «when the tough gets going the going gets tough» δηλαδή στις δύσκολες στιγμές, κάποιοι πρέπει να βγουν μπροστά. Και ο Ντέρικ Γουίλιαμς συνήθως πρωτοστατεί όταν ο Παναθηναϊκός το(ν) έχει ανάγκη.

Στα περισσότερα ματς της φετινής σεζόν οι «πράσινοι» συνήθως «κυνηγούν» το σκορ (κυρίως) στα παιχνίδια του ΟΑΚΑ και στη συνέχεια κάνουν υπερπροσπάθεια προκειμένου να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Τις περισσότερες φορές εκείνος που ηγείται της προσπάθειας είναι ο Ντέρικ Γουίλιαμς. Μπορεί απέναντι στη Μονακό να μην ολοκλήρωσε την επική του εμφάνιση, αλλά στο ματς με τη Βίρτους τα κατάφερε και μάλιστα με εμφατικό τρόπο.

Δεν ήταν μόνο οι 26 πόντοι που είχε στο σύνολο, οι 21 εκ των οποίων στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση, αλλά και το «clutch» τρίποντο στα 16'' πριν από τη λήξη του αγώνα με το οποίο «σφράγισε» την 3η νίκη των «πρασίνων» στην φετινή διοργάνωση. Στο δεύτερο μισό του ματς ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ το πήρε πάνω του και δικαιώθηκε πανηγυρικά.

To Shot Chart του Γουίλιαμς στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Βίρτους

Συγκεκριμένα είχε 7/9 εντός παιδιάς, έχοντας την μεγαλύτερη συμβολή για το comeback της ομάδας του στην 3η περίοδο. Δηλαδή το σημείο όπου μέτρησε 3/3 δίποντα και 2/4 τρίποντα! Αντίστοιχα στην 4η περίοδο πήρε μία εύστοχη προσπάθεια για τρίποντο ενώ στην παράταση ευστόχησε στο κρίσιμο σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα.

Ο Γουίλιαμς το... παίρνει πάνω του στα δεύτερο ημίχρονα

Ουσιαστικά η εμφάνιση του Γουίλιαμς επιβεβαίωσε το γεγονός ότι ανεβάζει την απόδοσή του μετά το τέλος των πρώτων ημιχρόνων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αμερικανός φόργουορντ από το ξεκίνημα της σεζόν και δη στα εννέα ματς της Euroleague, έχει μετρήσει 10/26 τρίποντα από το 3ο δεκάλεπτο των αγώνων και μετά, όπως επίσης 7/10 mid range σουτ και άλλα 9/17 μέσα από το «ζωγραφιστό».

Αντίστοιχα οι αριθμοί του στα πρώτα ημίχρονα ισοδυναμούν με 9/20 τρίποντα, 2/11 mid range και 9/28 μέσα από το καλάθι. Δηλαδή συνολικό ποσοστό ευστοχίας στα σουτ εντός παιδιάς ανέρχεται στο «φτωχό» 33% (20/59) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα δεύτερα ημίχρονα ανέρχεται στο 52% με 26/50! Και φυσικά είναι μεγάλη η διαφορά του Ντέρικ Γουίλιαμς και στα ματς του ΟΑΚΑ σε σύγκριση με αυτά εκτός έδρας.

Το Shot Chart του Γουίλιαμς στα δεύτερα ημίχρονα και των 9 ματς της Euroleague

Συγκεκριμένα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, οι μέσοι όροι του ανέρχονται σε 18.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 19.8 στο PIR σουτάροντας με 52% στα δίποντα και 56% στα τρίποντα ενώ εκτός των ελληνικών συνόρων, ο 31χρονος παίκτης έχει 10.3 πόντους σε κάθε ματς, 3.5 ριμπάουντ και μόλις 6.8 μονάδες στο PIR. Όσο για τα ποσοστά του; Ιδιαίτερα χαμηλά με 41% στα δίποντα και 30% στα τρίποντα.

H εμφάνιση του Ντέρικ Γουίλιαμς κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια