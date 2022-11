Η Άλμπα κοντράρεται με τον Ολυμπιακό (24/11, 21:00) και το Gazzetta γράφει για τον απίθανο πασέρ, Λουκ Σίκμα που μοιράζει σαν playmaker τεράστιας κλάσης.

Ο Ολυμπιακός θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα στο Τελ Αβίβ κόντρα στη Μακάμπι, αφού υποδέχεται την Άλμπα μέσα στο ΣΕΦ. Μπορεί οι Γερμανοί να ξεκίνησαν καλά, ωστόσο στη συνέχει γνώρισαν αρκετές ήττες που τους έριξε στο 3-6.

Οι Πειραιώτες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον κορυφαίο πασέρ της Euroleague στο ματς με τον σύλλογο του Βερολίνου. Δεν είναι γκαρντ, είναι power forward. Ο φοβερός Λουκ Σίκμα δίνει ρεσιτάλ και φέτος στη δημιουργία, όντας αυτή τη στιγμή πρώτος και καλύτερος στις ασίστ στη διοργάνωση με 7 κατά μέσο όρο. Το Gazzetta... υποκλίνεται στον χαρισματικό ψηλό της Άλμπα που διευθύνει μαέστρικα την επίθεση της oμάδας του Γκονζάλεζ, θυμίζοντας playmaker τεράστιας κλάσης και ας παίζει στο «4».

Είναι ο... εγκέφαλος των Γερμανών, κάνει εύκολη τη ζωή των συμπαικτών του, ξάρει τι πρέπει να κάνει και πότε να το κάνει. Οι εμπνεύσεις βρίσκονται συχνά-πυκνά στο TOP 10 της Euroleague.

O κορυφαίος πάσερ της Euroleague

Από τη στιγμή που πάτησε το... πόδι του στο Βερολίνο, έδειξε τι μπορεί να κάνει στον οργανωτικό τομέα. Έβγαζε ασίστ και στον... ύπνο, φανερώνοντας σε κάθε ματς το υψηλό μπασκετικό Ι.Q. Δεν είναι τυχαίος ο Σίκμα. Είναι κάτι σαν playmaker σε σώμα ψηλού. Το μυαλό λειτουργεί σε απίστευτες ταχύτητες, σε σημείο η αντίπαλη άμυνα πολλές φορές να μην προλαβαίνει καν να .... βγάλει φωτογραφία την πάσα του.

Φέτος ο Σίκμα μετρά 7 ασίστ παρακαλώ και είναι ο κορυφαίος πασέρ της Euroleague. Κορυφαίος πασέρ της Euroleague ένας power forward. Φοβερά πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στη διοργάνωση.

Την πρώτη του σεζόν στη Euroleague με τη φανέλα της Άλμπα είχε 4.5 ασίστ, δείχνοντας τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Την επόμενη έπεσε λιγάκι στις 3.8, αλλά και πάλι έδινε σημαντικές λύσεις, όταν του ακουμπούσαν τη μπάλα, αφού πάντα ήξερε πως πρέπει να εκμεταλλευτεί τις καλές θέσεις των συμπαικτών του και τα κενά της αντίπαλης άμυνας. Πέρυσι είχε 3.5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Mηχανή highlights

Παρόλο που δεν είναι και ο πιο αλτικός παίκτης, έχει τον τρόπο πάντα να βρίσκεται μέσα στο TOP 10 και στις κορυφαίες φάσεις της Euroleague. Πως; Mα φυσικά με τις απίθανες ασίστ που μπορούν να κάνουν μόνο περιφερειακοί. Όμως ο Σίκμα το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο. Ειδικεύεται στις σκαστές και στις σκαστές κάτω από τα πόδια αντιπάλου, είτε βλέπει τον συμπαίκτη του, είτε. Όπως μπορείτε και παρακάτω σε ένα ματς κόντρα στη Μπάγερν την έδωσε κάτω από τα πόδια και έβλεπε, ενώ απέναντι στη Μπασκόνια το πήγε σε άλλο επίπεδο.

❝ Ooooh, what an assist that is!❞

❝It is textbook fundamental basketball!❞

❝That is absolutely delightful!❞



These are the things that you will hear about @LCSikma43 EVERY SINGLE game.



He's the best passing big man in the @EuroLeague. So today we #FocusOn Luke Sikma



🧵⬇️ pic.twitter.com/it77TuXcGJ — BasketNews (@BasketNews_com) February 23, 2022

Και για όσους δεν έχετε πειστεί ακόμα, μπορείτε να απολαύσετε και ασίστ πίσω από την πλάτη, όπως η παρακάτω κόντρα στη Φενέρ.

EUROLEGA 🇪🇺 - Luke Sikma si candida per l'Assist Of The Year, che palla per Fontecchio!!!!



📽️ @EuroLeague pic.twitter.com/6srsJwMHoF — Basketball-Evolution (@bball_evo) February 19, 2021

Μοναδικός στο είδος του

Υπάρχουν ψηλοί στη Euroleague που ξεχωρίζουν για το δυναμικό τους παιχνίδι και για την αλτικότητα τους και για τον τρόπο που τελειώνουν τις φάσεις κοντά στο καλάθι. Άλλοι έχουν έφεση στο τρίποντο, βγαίνοντας μακριά από το καλάθι, ανοίγοντας διαδρόμους για τους συμπαίκτες, ενώ εκείνοι στάζουν το τρίποντο, ξεκλειδώνοντας τις άμυνες. Ο Σίκμα είναι ξεχωριστός γιατί ανέβαζει όλη την ομάδα του με τροπο που την κατευθύνει στο γήπεδο.

Μοιάζει σαν να είναι ένας προπονητής στο παρκέ που ξέρει καλά να... χτίσει τα plays και να αυξήσει τις πιθανοτητες να τελειώσει με καλάθι η φάση για την ομάδα του. Όταν ακουμπά η μπάλα πάνω του ή στην κορυφή της ρακέτας, είτε πιο μέσα, μετά αν είσαι συμπαίκτης του, αρκέι απλά να κάνεις μια γρήγορη κίνηση και ο Σίκμα θα μπορέσει να στην περάσει και απο κλειδαρότρυπα.

Όσο μεγαλώνει, τόσο ωριμάζει το παιχνίδι του σαν πασέρ και έτσι φέτος τρελαίνει κόσμο, όντας ο καλύτερος πασέρ της Euroleague. Πάνω από κάθε γκαρντ, πάνω από τους Βασίλιε Μίτσιτς και Κώστα Σλούκα.

Το ρεσιτάλ των 7 ασίστ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Στην πρώτη ασίστ τράβηκε τρεις παίκτες πάνω του και έβγαλε στον αμαρκάριστο για το τρίποντο. Στη δεύτερη φάση πόσταρε, παίρνοντας δύο παίκτες πάνω του και την μοίρασε έξοχα στον Σμιθ για τρίποντο. Στην τρίτη περίπτωση, έτρεξε πρώτος για να βγάλει τον αιφνιδιασμό και έδωσε έτοιμο καλάθι στον συμπαίκτη του. Στην τέταρτη ασίστ πήγε την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο και με no-look πάσα μοίρασε ξανά στον ανενόχλητο Μπλατ που περίμενε στη γωνία του. Κατάφερε να βγάλει άλλη μια όμορφη φάση όπως θα δείτε και στο παρακάτω video, μετά το pick n' roll που έπαιξε με τον Μπλατ. Η φάση τελείωσε με τρίποντο του Λάμερς από γωνία. Τέλος κατέβασε τη μπαλα, έστησε το play και μόλις βγήκε από τα screens ο Σμιθ, του την έδωσε για άλλο ένα τρίποντο.

Ο Σίκμα με τον Ερυθρό Αστέρα όπως και σε πολλά άλλα ματς της Άλμπα λειτουργεί σαν το... σκαλοπάτι στην επίθεση των Γερμανών πριν την τελική ενέργεια στην επίθεση της. Όταν η μπάλα πάει στα χέρια, κάτι καλό θα συμβεί. Θα βγάλει λαγό από το... καπέλο του.

To... μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει

April 25, 1980: Seattle’s Jack Sikma with a behind-the-back assist to Dennis Johnson during Game 3 of the Western Conference Finals (played in Hec Edmundson Pavilion at the University of Washington).



Lakers 104, Sonics 100. pic.twitter.com/5VkeLgUyEb https://t.co/S9XmfHGkCj — NBA Cobwebs (@NBACobwebs) April 25, 2022

April 18, 1980: Seattle's Jack Sikma with a behind-the-back assist to Fred Brown during Game 6 of the Western Conference Semifinals in Milwaukee.



The SuperSonics defeated the Bucks, 86-85, to force a Game 7 in Seattle.



📼 https://t.co/B2MuL4HXAX pic.twitter.com/n2aczaKPWk — NBA Cobwebs (@NBACobwebs) April 18, 2022

Δεν είναι τυχαίο που ο Λουκ έχει γίνει τόσο σπουδαίος πασέρ. Ο πατέρας του, θρύλος των Σιάτλ Σουπερσόνικς μοίρασε εξαιρετικές ασίστ στους συμπαίκτες, με ειδίκευση τις πίσω από την πλάτη. Πολύ μπροστά από την εποχή του όπως μπορείτε να δείτε και στα video που ακολουθούν. Από το 1979 μέχρι το 1985 έπαιξε σε 7 All Star Game, ενώ το 1979 κατέκτησε το πρωτάθλημα. Μπορεί ο Λουκ να μην έκανε καριέρα στο ΝΒΑ όπως ο πατέρας του, όμως πήρε από εκείνον την τέχνη της πάσας.