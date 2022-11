Άλλη μία πρωτιά για τον Σάσα Βεζένκοβ, που οδηγεί τη λίστα της EuroLeague στους πόντους ανά κατοχή.

Η φανταστική σεζόν του Σάσα Βεζένκοβ αποτυπώνεται πλήρως στα νούμερα της EuroLeague. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού είναι από τους κυριότερους λόγους που οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο 6-2.

Όπως δημοσίευσε και η EuroLeague, ο Βεζένκοβ προηγείται στη λίστα με τους πόντους ανά κατοχή όλης της διοργάνωσης. Με τον αστερίσκο των 10 κατοχών ανά παιχνίδι, ο Σάσα σκοράρει 20 πόντους μέσο όρο σε 14.9 κατοχές, ήτοι 1.35 ανά κατοχή, στις πρώτες 8 αγωνιστικές.

Πίσω από τον Βεζένκοβ βρίσκεται ο «καυτός» Τζόναθαν Μότλεϊ, που κυριαρχεί στη ρακέτα της Φενέρμπαχτσε με 1.29 πόντους ανά κατοχή, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Ναζ Μίτρου-Λονγκ, με 1.27 αλλά μόλις τρία παιχνίδια.

Αναλυτικά η δεκάδα

