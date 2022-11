O Σάσα Βεζένκοβ κάνει πράματα και θάματα φέτος με ranking 28.2 στη Εuroleague, παλεύοντας για την απόλυτη κορυφή στην ιστορία της διοργάνωσης.

Δεν σταματά να κάνει... παπάδες ο Σάσα Βεζένκοβ φέτος στη Euroleague, κάτι που έδειξε και στο ρεσιτάλ κόντρα στην Μπάγερν. Eκεί βοήθησε τoν Ολυμπιακό να φύγει με το διπλό από το Μόναχο και έσπασε το ρεκορ καριέρας του στο ranking σε ένα ματς με 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Το προηγούμενο ρεκόρ του κρατούσε από τον Μάρτιο του 2021, όταν και είχε συγκεντρώσει 41 βαθμούς σε ματς εναντίον της Άλμπα Βερολίνου.

Όμως ο σταρ των Πειραιωτών πάει να γράψει ιστορία και στο ranking ολόκληρης σεζόν στη διοργάνωση. Φέτος μετρά 28.2 μέχρι τώρα στο ranking (20 πόντοι, 8.9 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο) στη Euroleague και αυτή η επίδοση τον τοποθετεί στην τρίτη θέση όλων των εποχών σύμφωνα με τον Darius Garuolis.

To κορυφαίο ranking το κρατά ο Ντέγιαν Τομάσεβιτς με 30.9 σε 12 ματς τη σεζόν 2000-01, ενώ δεύτερος είναι ο Ντέρεκ Χάμιλτον με 28.3 σε 10 ματς. Πίσω από τον Βεζένκοβ βρίσκεται ο Αρβίντας Σαμπόνις με 26.3 σε 18 ματς τη σεζόν 2003-04, ενώ την πεντάδα κλείνει ο Μιρσάντ Τουρκσάν με 25.8 την αγωνιστική περίοδο 2001-02. Για να είναι κάποιος στη συγκεκριμένη λίστα πρέπει να έχει παίξει τουλάχιστον 8 ματς σε μια σεζόν.

