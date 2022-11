Μία πολύ όμορφη συνεργασία μεταξύ του Κώστα Σλούκα και του Κώστα Παπανικολάου έβγαλε το highlight του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν.

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται κόντρα στην Μπάγερν στο Μό​​​​​​​ναχο για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τους δύο... Κώστες να συνεργάζονται και να μοιράζουν θέαμα.

Με τα δευτερόλεπτα να τρέχουν προς την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, ο Σλούκας θα έπαιρνε την απόφαση. Είδε τον επερχόμενο προς το καλάθι Παπανικολάου. του έδωσε τη μπάλα και εκείνος κάρφωσε με άνεση για το 54-67.

Δείτε τη συνεργασία Σλούκα-Παπανικολάου:

Kostas to Kostas🎩@kos_slou knows how to find @K_pap16 👀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/9dDBzDtTrA