Ένα επεισόδιο ανάμεσα στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τον Νίκολα Κάλινιτς έγινε η αφορμή για τον Λιθουανό τεχνικό να δείξει τον δρόμο των αποδυτηρίων στον παίκτη του.

Ο Νίκολα Κάλινιτς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το ματς της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Αναντολού Εφές στην Τουρκία για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σέρβος γκαρντ, κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου, έγινε ο...στόχος του προπονητή του, καθώς ο Γιασικεβίτσιους είχε έντονα παράπονα από τον ίδιο σε timeout και την αντιμετώπισή του όσον αφορά το κομμάτι της άμυνας.

Ο Κάλινιτς διαφώνησε μαζί του και πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια με τον πιο ήρεμο Χίγκινς να προσπαθεί να τον μεταπείσει προκειμένου να καθίσει στον πάγκο για το υπόλοιπο του ματς. Ο Λιθουανός τον πλησίασε και του εξήγησε πως έπρεπε να αποχωρήσει.

Οι μπλαουγκράνα σε εκείνο το σημείο βρίσκονταν 9 πόντους πίσω και ο Κάλινιτς είχε σημειώσει 10 πόντους με 4 ριμπάουντ.

Sarunas Jasikevicius signalized Nikola Kalinic to leave the bench for the locker room 😳 pic.twitter.com/a0H7YslTQx