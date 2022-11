O Σέρχιο Γιούλ ευστόχησε σε μια τριποντάρα από το κέντρο στο τέλος του ημιχρόνου κόντρα στην Εφές.

Είναι γνωστός για τα... μανταρίνια του, τα τρελά του τρίποντα και το επιβεβαίωσε απέναντι στην Εφές. Ο Σέρχιο Γιουλ πήρε την μπάλα στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου και το... έσταξε από το κέντρο, κάνοντας το 54-43 στο ημίχρονο.

Δείτε την... βόμβα του Γιουλ

