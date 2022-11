Η Βίρτους Μπολόνια πέρασε αλώβητη από το Μιλάνο και πήρε τη νίκη στον ιταλικό «εμφύλιο» επικρατώντας με 64-59 στην έδρα της Αρμάνι, έχοντας πρώτο «βιολί» τον Μίλος Τεόντοσιτς.

Μπορεί το ξεκίνημα της Βίρτους στον αγώνα με την Αρμάνι για την 7η αγωνιστική της EuroLeague να μην ήταν το ιδανικό, ωστόσο η Μπολόνια αντέδρασε και έφυγε με το «διπλό» από τον ιταλικό «εμφύλιο». Έφτασε έτσι στο 3-4... πιάνοντας τους Μιλανέζους στο ίδιο ρεκόρ!

Μεγάλος παράγοντας του παιχνιδιού ο Μίλος Τεόντοσιτς που ολοκλήρωσε το ματς με 15 πόντους (5/6 τρίποντα), 2 ριμπ. και 4 ασίστ σε 17 μόλις λεπτά, ενώ ακολούθησαν τόσο ο Μίκι (14π., 5ριμπ., 2κλ.) όσο και ο Σενγκέλια (12π., 2ριμπ., 2ασ.). Από την άλλη, στην προσπάθεια ηγήθηκαν οι Μήτρου -Λονγκ (13π., 3ριμπ., 4ασ.) και Μπράντον Ντέιβις (11π., 3ριμπ.).

