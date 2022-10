O Mάικ Τζέιμς... εκτέλεσε τον Παναθηναϊκό και το Gazzetta με τη βοήθεια του Instat στέκεται σε όσα έκανε στο... καυτό δεύτερο ημίχρονο και στην crunch time.

Για άλλη μια φορά έκρινε ματς της Μονακό, για άλλη μια φορά μίλησε στα δύσκολα. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ο κορυφαίος της Μονακό στη νίκη της στο ΟΑΚΑ με 83-80, δηλώνοντας αμέσως μετά το παιχνίδι πως πιστεύει πολύ στον εαυτό του και στις ικανότητές του.

Είχε 27 πόντους (6/9 διπ., 3/7 τριπ., 6/10 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 λάθη σε 28:31 κάνοντας μεγάλη ζημιά στην πρώην ομάδα του, τον Παναθηναϊκό και οδήγησε τους Μονεγάσκους σε ένα δύσκολο διπλό.

Το Gazzetta με τη βοήθεια του Instat στέκεται στην εκτόξευση του Αμερικανού γκαρντ στο δεύτερο ημίχρονο και στους τρόπους που... εκτέλεσε.

Τα σουτ του στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Μάικ Τζέιμς πήρε 14 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και χωρίς να υπολογίζουμε τις ελεύθερες βολές που βρήκε στόχο. Ο ηγέτης της Μονακο μέτρησε 4/5 δίποντα και 2/4 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο, βάζοντας σε θέση ισχύος τους Γάλλους που πανηγύρισαν στο τέλος. Μάλιστα είχε 3/3 σουτ όταν πλησίασε κοντά στο καλάθι, εκεί όπου δεν είχε αντίπαλο και δεν μπόρεσε να βρει το... γιατρικό ο Ράντονιτς.

Ο Τζέιμς είχε ποικιλία στον τρόπο με τον οποίο... εκτέλεσε τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχικά είχε 2/2 στις φορές που προσπάθησε να ποστάρει και έβαλε πλάτη τον Πάρις Λι, ενώ στη συνέχεια γύρισε και εκτέλεσε άψογα. Μέτρησε 2/3 εύστοχες προσπάθειες στο δεύτερο ημίχρονο όταν αποφάσισε να παίξει isolation και να απομονώσει τον αντίπαλο του. Τη μία φορά πήγε μέχρι μέσα πετυχαίνοντας γκολ-φάουλ, ενώ την άλλη... χτύπησε τον Λι και το μπουμπούνισε για τρεις από την κορυφή. Τέλος πέτυχε και ένα τρίποντο με screen off. Δηλαδή βρήκε πίσω από το screen (του Χολ) μετά από επαναφορά και αμέσως εκτέλεσε, στέλνοντας τη στο διχτάκι. Όλα τα σουτ που έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάνω σε άμυνα, κανέναν αμαρκάριστο.

Ήταν ένας... πονοκέφαλος για τον Ράντονιτς, αφού σκόραρε με πολλούς τρόπους λόγω της ποιότητας του και οι πράσινοι τα βρήκαν... μπαστούνια στην αντιμετωπιση του. Ειδικά ο Πάρις Λι που τον γνώριζε καλά και από την κοινή τους πορεία στη Μονακό.

Για να πάρεις ένα ματς εκτός έδρας εκτός από ομαδική προσπάθεια, χρειάζεσαι και την προσωπικότητα, την άγνοια κινδύνου και το ένστικτο του... δολοφόνου κάποιων παικτών. Και ο Μάικ Τζέιμς τα έχει όλα αυτά σε υπερθετικό βαθμό. Όταν τα... γάλατα έσφιξαν στην τέταρτη περίοδο, πήρε τη Μονακό στις πλάτες του και με προσωπικές ενέργειες την οδήγησε στη νίκη. Δεν άφησε το τριφύλλι να το πιστέψει περισσότερο.

Σκόραρε για το 64-68, έξι λεπτά για τη λήξη με όμορφο fadeaway, νικώντας τον Πάρις Λι. Έκανε την διείσδυση και με γκολ-φάουλ κόντρα στον Λι κι έγραψε το 68-70 (68-71 με την ελεύθερη βολή) στο 4:30. Εκτέλεσε για το 70-74 με τρίποντο, 3:30 για τη λήξη. Έβαλε τις βολές για το 70-76, 2 λεπτά για το τέλος της αναμέτρησης. Τα έκανε όλα και έφυγε θριαμβευτής από το ΟΑΚΑ, ένα γήπεδο που ξέρει καλά και έχει ζήσει μεγάλες στιγμές σε αυτό σαν παίκτης του Παναθηναϊκού.

