Ο Ντέρικ Γουίλιαμς έκανε ένα απίθανο 3ο δεκάλεπτο, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό, στο ΟΑΚΑ, σκοράροντας 16 συνεχόμενους πόντους!

Το απίθανο σερί που «έτρεξε» ο Ντέρικ Γουίλιαμς θύμισε κάτι από NBA. Από τα χρόνια της δόξας του Αμερικανού φόργουορντ. Απέναντι στη Μονακό ο Γουίλιαμς μέτρησε 10 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Και μόλις ξεκίνησε η 3η περίοδος... σεληνιάστηκε! Σημείωσε 16 σερί πόντους, σε εκείνο το χρονικό σημείο όλους τους πόντους για τον Παναθηναϊκό! Το κρεσέντο ξεκίνησε από το 42-33 (υπέρ της Μονακό) και ολοκληρώθηκε στο 50-50!

