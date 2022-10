O Ντέρικ Γουίλιαμς έβγαλε ένα όμορφο highlight στο ΟΑΚΑ, όταν τελείωσε την επίθεση του Παναθηναϊκού με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για την 4η αγωνιστική της regular season στην EuroLeague και η συνεργασία των Λευτέρη Μποχωρίδη - Ντέρικ Γουίλιαμς ολοκληρώθηκε με το κάρφωμα του Αμερικανού φόργουορντ στον αιφνιδιασμό.

Ο Γουίλιαμς τελείωσε τη φάση για το 34-40.



