Ο Τόμας Γουόκαπ έτρεξε το γήπεδο και πάσαρε στον Σακιέλ ΜακΚίσικ που πήρε τα βήματα και πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα περνώντας το εμπόδιο του Ντεκ.

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται στην 3η αγωνιστική της EuroLeague και... πρώτη της "διπλής" εβδομάδας και το κοινό του Wizink Center...πάγωσε βλέποντας την συνεργασία Τόμας Γουόκαπ - Σακιέλ ΜακΚίσικ.

Ο Μουσταφά Φαλ ξεκίνησε τη φάση κόβοντας την προσπάθεια του Ταβάρες και ο Βεζένκοβ έσπρωξε την μπάλα στον Γουόκαπ που ξεχυνόταν στον αιφνιδιασμό.

Εκείνος με μία ντρίπλα πίσω απο την πλάτη... αφόπλισε τον Γιουλ και πάσαρε στον ΜακΚίσικ, ο οποίος ξέφυγε του Ντεκ και κατεδάφισε τη ρακέτα του αντιπάλου με το εντυπωσιακό του κάρφωμα.

Δείτε την συνεργασία Γουόκαπ-ΜακΚίσικ για το κάρφωμα του τελευταίου:

.@ShaqInTheBox Shaq ATTACK at the rim after a nice @twalkup23 dish 🥶#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/82jsSsl163