Εφές και Βαλένθια αναμετρήθηκαν για την 3η αγωνιστική της EuroLeague, με τους Ισπανούς να κάνουν την έκπληξη και να επικρατούν με 91-92 στο... σπίτι της πρωταθλήτριας για την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση!

Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε η "διαβολοβδομάδα" της Βαλένθια στην EuroLeague, αφού... υποχρέωσε σε ήττας με 91-92 την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Εφές, μέσα στο Sinan Erdem.

Το... κρύο αίμα του Κρις Τζόουνς για το εύστοχο ζευγάρι βολών και το προσπέρασμα στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα του αγώνα, αλλά και το λάθος των Τούρκων αμέσως μετά έμελλε να γράψουν την ιστορία του αγώνα!

Στους πρώτους πόντους της Βαλένθια, η Εφές απάντησε με την υψηλό της ρυθμό στην επίθεση που εκδηλώθηκε κυρίως από τους Μίτσιτς και Κλάιμπερν, με τον τελευταίο να σκοράρει πέντε συνεχόμενους πόντους για το 12-4 με την συμπλήρωση τεσσάρων λεπτών αγώνα. Η διαφορά έφτασε σε διψήφια τιμή (17-7) με γκολ φάουλ του Μίτσιτς στο 6' με τον Τζόουνς να μειώνει σε -3 (17-14) για το 7-0 των φιλοξενούμενων. Όσο οι γηπεδούχοι έπαιρναν... αέρα, ο Κλαβέρ έβρισκε στόχο από μακριά για να κρατήσει την ομάδα του στον πόντο (21-20).



Με τον ίδιο τρόπο, ο Ισπανός βετεράνος έδωσε και πάλι προβάδισμα (21-23) την ώρα που οι Τούρκοι έψαχναν... γιατρικό στο 2/12 τρίποντα (έναντι 6/11) χτυπώντας κυρίως κοντά στο καλάθι. Μίτσιτς-Πολονάρα έδωσαν ρυθμό απο την περιφέρεια (27-23) και οι σκληρές άμυνες επικράτησαν στο επόμενο διάστημα, μέχρι διπλή "βόμβα" της Βαλένθια και ο Ζίζιτς που μπήκε στην εξίσωση να φέρουν το ματς στα ίσια (31-31 στο 16'). Το απίστευτο κρεσέντο των Ισπανών συνεχίστηκε, αφού το 3/14 στα δίποντα συμπληρώθηκε από τα 6.75μ και το 60% (12/20) για τους 45 πόντους του ημιχρόνου, ενώ η Εφές είχε επίσης 45 με 10/15 δίποντα και 6/17 τρίποντα!

