Ο Παούλιους Γιανκούνας θα βλέπει από εδώ και στο εξής τον αριθμό «13» στην οροφή της Zalgirio Arena, με την αγαπημένη του Ζάλγκιρις να αποσύρει τη φανέλα του.

Μία μεγάλη στιγμή για το Λιθουανικό μπάσκετ και τη Ζάλγκιρις Κάουνας, που απέσυρε τη φανέλα του ιστορικού αρχηγού της. Ο Παούλιους Γιανκούνας ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του με το φινάλε της περσινής σεζόν και από σήμερα, στο περιθώριο του παιχνιδιού της Ζάλγκιρις με τη Βίρτους για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague είδε το Νο13 να υψώνεται στη Zalgirio Arena.

Με την οικογένειά του στο πλευρό του, ο εμφανώς συγκινημένος Γιανκούνας δέχτηκε το χειροκρότημα και την αποθέωση από τους Λιθουανούς που βρέθηκαν στις εξέδρες.

Ο Γιανκούνας αγωνίστηκε από τη σεζόν 2003-04 στη Ζάλγκιρις, με μοναδικό κενό τη χρονιά του στη Χίμκι το 2009-10, κατακτώντας 15 πρωταθλήματα Λιθουανίας, ενώ αγωνίστηκε με την ομάδα του Κάουνας και στο Final-4 της σεζόν 2017-18.

Ένας εκ των «θρύλων» της EuroLeague, κρέμασε τα παπούτσια του με 392 παιχνίδια, τα περισσότερα από κάθε άλλον στη διοργάνωση.

Jersey retirements hit different at @bczalgiris



Sending 1⃣3⃣ to the rafter for @P_Jankunas13#EveryGameMatters pic.twitter.com/buMpjyPAnp