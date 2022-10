Οι αρχηγοί των ομάδων της EuroLeague συμμετείχαν στην καθιερωμένη ετήσια έρευνα της EuroLeague, ψηφίζοντας σε πέντε κατηγορίες.

Η απόκτηση του Γουίλ Κλάιμπερν από την Αναντολού Εφές ψηφίστηκε από τους 18 αρχηγούς των ομάδων ως η κορυφαία στη φετινή EuroLeague.

Η μετακίνηση του Αμερικανού έλαβε το 33.3%% των προτιμήσεων, με τον Κάρσεν Έντουαρντς της Φενέρ να είναι η δεύτερη επιλογή με 16.67%.

Οι αρχηγοί κλήθηκαν να διαλέξουν τον παίκτη που θα επιστρέψει πιο «πεινασμένος» και αυτός είναι ο Νίκολα Μίροτιτς, με 33.33% και τον Νικ Καλάθη να ακολουθεί με 11.11%.

Στο ερώτημα ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος, ο Κλάιμπερν ισοψήφισε με τον Σέιν Λάρκιν με 16.67%, ενώ η απάντηση στο «ποιον προπονητή ανυπομονείτε να αντιμετωπίσετε;» είναι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (27.78%). Ακολουθεί ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με 22.22%.

Τέλος, η πιο αγαπημένη έδρα για να παίζουν, σύμφωνα με τους αρχηγούς, είναι το Wizink Center της Ρεάλ Μαδρίτης (16.67%) και το «Ulker Sports and Event Hall» της Φενέρ (16.67%).

The 2022-23 EuroLeague Team Captains Survey is here 👀



Check out their answers to questions as we are right at the start of the season!