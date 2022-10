Η Ζάλγκιρις θα τιμήσει τον εμβληματικό αρχηγό της, Παούλιους Γιανκούνας αποσύροντας τη φανέλα με το νούμερο 13 που φορούσε ο βετεράνος φόργουορντ στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της στην EuroLeague με τη Βίρτους Μπολόνια.

Ο Παούλιους Γιανκούνας αποσύρθηκε πέρσι από την ενεργό δράση και η Ζάλγκιρις θα τιμήσει τον πρώην αρχηγό της με την ύψιστη τιμή που μπορεί να αποδοθεί σε έναν αθλητή, αποσύροντας τη φανέλα με το νούμερο 13 στην οροφή της Zalgirio Arena στο πρώτο εντός έδρας ματς της EuroLeague με τη Βίρτους (18/10).

Η Ζάλγκιρις έχει ήδη αποσύρει τις φανέλες των Άρβιντας Σαμπόνις, Μοντέστας Παουλάουσκας, Βλάντας Γκαράστας και Γιόνας Καζλάουσκας.

«Το τέλος της περσινής σεζόν δεν ήταν αυτό που άξιζε στον Γιανκούνας και την τεράστια καριέρα του. Άξιζε περισσότερα, επομένως μια ειδική τελετή θα λάβει χώρα στο πρώτο εντός έδρας ματς στην EuroLeague» εξήγησε ο Διευθυντής των Λιθουανών, Παούλιους Μοτιεγιούνας.

The send-off our Captain deserved. Paulius Jankunas’ jersey will be retired in Zalgiris’ @EuroLeague season opener! 👕



