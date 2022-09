«Αγριεμένος» ενόψει της νέας σεζόν ο Σκότι Γουίλμπεκιν και το έδειξε στη media day της Φενέρ.

Μετά από την θητεία του στην Μακάμπι, ο Σκότι Γουίλμπεκιν αποφάσισε φέτος να αλλάξει γειτονιά και να μετακομίσει στην Τουρκία για χάρη της Φενέρ και του Δημήτρη Ιτούδη. Ο Αμερικανός πρώην γκαρντ και της ΑΕΚ μεταξύ άλλων... τρέλανε κόσμο στη media day των Τούρκων και έδειξε το range του. Το έσταξε από το κέντρο του γηπέδου με την πρώτη προσπάθεια του και το χάρηκε με την ψυχή του.

Δείτε το video

Took @scottiew_5 only one try😂 pic.twitter.com/QKv2LL1Zn4