Ο Ματέους Πονίτκα ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τον Παναθηναϊκό μπροστά στον κόσμο του στο ΟΑΚΑ, λίγο πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού για το «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Όλα πλέον είναι επίσημα για την συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ματέους Πονίτκα!

Μετά την ανακοίνωση της Ρέτζιο Εμίλια που επισημοποίησε και το deal των δύο πλευρών, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Πολωνού άσου στο matrix του ΟΑΚΑ, λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού με την Αναντολού Εφές στο πλαίσιο του 4ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Πονίτκα θα αποτελέσει μέλος του ρόστερ του Ντέγιαν Ράντονιτς για την επόμενη σεζόν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ στην ενημέρωσή της.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Στον Παναθηναϊκό ο Πονίτκα

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ματέους Πονίτκα για ένα χρόνο.

Ο Ματέους Πονίτκα γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1993 στο Ostrów της Πολωνίας, έχει ύψος 1.98μ. και αγωνίζεται στις θέσεις «2» και «3». Έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ από την UKS Kasprowiczanka Ostrow Wielkopolski πριν μετακομίσει στην AZS Warsaw University of Technology το 2009. Τον Μάρτιο του 2012 υπέγραψε στην Asseco Prokom και το καλοκαίρι του 2013 «μετακόμισε» στη βελγική Telenet Oostende κατακτώντας μαζί της το πρωτάθλημα.

Τον Αύγουστο του 2015 επέστρεψε στην Πολωνία για λογαριασμό της Zielona Gora και ονομάστηκε EuroCup Rising Star της σεζόν 2015-2016. Το καλοκαίρι του 2016 «μετακόμισε» στην Τουρκία και την Pınar Karşıyaka, ενώ η σεζόν 2017-18 season τον βρήκε στην ισπανική CB Canarias Tenerife.

Μετά από τη θητεία του στην ισπανική ομάδα πήρε μεταγραφή για τη ρωσική Lokomotiv Kuban. Έπειτα από μία σεζόν εκεί μετακινήθηκε στην BC Zenit Saint Petersburg όπου και παρέμεινε μέχρι το 2022. Το καλοκαίρι του 2022 υπέγραψε στην ιταλική Reggio Emilia, από την οποία αποχώρησε για να έρθει στον Παναθηναϊκό.

Συνολικά έχει αγωνιστεί πέντε σεζόν στην Euroleague, τρεις με την BC Zenit Saint Petersburg, μία με τη Zielona Gora και μία με την Asseco Prokom μετρώντας συνολικά 8.2 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά παιχνίδι.

Στο Eurocup έπαιξε για τέσσερις σεζόν, με την Telenet Oostende, τη Zielona Gora και τη Lokomotiv Kuban έχοντας 9.7 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Στο Ευρωμπάσκετ του 2022 ο Πονίτκα οδήγησε την Εθνική Πολωνίας στην κατάκτηση της τέταρτης θέσης έχοντας 13.4 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα».

Welcome to the Greens Mateusz Ponitka! ☘✍ #WeTheGreens #paobc #panathinaikos pic.twitter.com/cLw3UiTmfg