O Γιάννης Σφαιρόπουλος επισκέφθηκε την αποστολή της Μακάμπι στην Αθήνα και τα είπε με παλιούς γνώριμους.

Στο τουρνουά «Πάυλος Γιαννακόπουλος» του ΟΑΚΑ (23-24/9) θα συμμετέχει η Μακάμπι μαζί με τον Παναθηναϊκό, την Εφές και την Αρμάνι.

Η αποστολή των Ισραηλινών βρίσκεται στην Αθήνα και εκεί τους επισκέφθηκε ένας παλιός γνώριμος. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος ήταν στον πάγκο της ομάδας του λαού από το 2018 μέχρι το 2022, έχοντας ζήσει σπουδαίες στιγμές και απολαμβάνοντας την αγάπη του κόσμου.

Ο Έλληνας προπονητής συναντήθηκε με την πρώην ομάδα του και έβγαλε φωτογραφία με τον νυν τεχνικό της Μακάμπι, τον Όντεντ Κάτας, με τον σύλλογο του Τελ Αβίβ να κάνει την σχετική ανάρτηση.

Look who came to visit us 💛💙@GSfairopoulos | #OdedKattash #WeAreMaccabi pic.twitter.com/j8ubYXMznL