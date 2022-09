Τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Ολυμπιακός ευχήθηκαν μέσω των κοινωνικών τους δικτύων τα καλύτερα στον Ντέγιαν Μποντίρογκα που είναι πλέον ο νέος Πρόεδρος της EuroLeague.

Ο Ντέγιαν Μποντίρογκα είναι με κάθε επισημότητα ο νέος Πρόεδρος της EuroLeague. Ο Τζόρντι Μπερτομέου αποτελεί παρελθόν και ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ τον αντικαθιστά, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να στέλνουν τις δικές τους ευχές για καλή επιτυχία.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός, με του οποίου τη φανέλα ο Σέρβος κατέκτησε 2 ευρωπαϊκούς τίτλους (2000, 2002) και τρία πρωταθλήματα Ελλάδας (1999, 2000, 2001) ευχήθηκε καλή τύχη στον Μποντίρογκα και στον Μάρσαλ Γκλίκμαν, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του για τα νέα τους καθήκοντα.

We wish Euroleague's new president, Dejan Bodiroga and its new CEO, Marshall Glickman, all the best in their new duties.



