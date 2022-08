Ο σπουδαίος Γκρεγκ Πόποβιτς βρέθηκε στην προπόνηση της Αρμάνι και τα... είπε με τον Έτορε Μεσίνα που είχε assistant στους Σπερς.

Η προπόνηση της Αρμάνι ήταν γεμάτη λάμψη, αφού εκεί βρέθηκε ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορια του μπάσκετ. Ο σπουδαίος Γκρεγκ Πόποβιτς είχε την ευκαιρια να τα... πει με τον πρώην assistant του στους Σπερς, Έτορε Μεσίνα, τον GM της ομάδας, Χρήστος Σταυρόπουλος, αλλά και παίκτες του συλλόγου σαν τον Μάλκολμ Ντιλέινι που φυσικά έχει περάσει το ΝΒΑ.

Σίγουρα τέτοιες ευκαιρίες δεν τις έχεις πολλές φορές στη ζωή σου, να στήνεις... πηγαδάκι με ένα εμβληματικό coach που έχει κατακτήσει 5 φορές το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με τους Σπερς, ενώ έχει πανηγυρίσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Τόκιο με την Team USA

Another “regular” day in the gym for the Olimpia team…😱😳😱#insieme #GreggPopovich @spurs pic.twitter.com/Rp05PelM1K