Ο Ολυμπιακός βρίσκεται για τρίτη ημέρα σε ρυθμούς προετοιμασίας με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να «δουλεύει» τις καινούργιες παρουσίες της ομάδας.

Τόσο με γυμναστήριο, όσο και με ασκήσεις στο παρκέ και ελεύθερα σουτ συνεχίστηκε το προπονητικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού για την προετοιμασία της νέας σεζόν. Οι «νταμπλούχοι» Ελλάδας κατέκλυσαν τους χώρους του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας με τα νέα πρόσωπα και τους... παλιούς γνώριμους να κινούνται υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Και το... μότο να είναι «Δούλεψε σκληρά στην ησυχία, άσε την επιτυχία να γίνει ο θόρυβός σου».

Από την προπόνηση απουσίασαν για ακόμη μία φορά οι διεθνείς παίκτες που βρίσκονται με τις χώρες τους για τα ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου, αλλά και της τελικής φάσης του Eurobasket.

Δείτε το σχετικό ποστάρισμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

🗓️ Pre Season Preparation - Day 3



🏀🏋️🏿 "Work hard in silence, let your success be your noise".#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/dhCL0mC8VK