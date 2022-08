Να κλείσουν θέση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ενόψει της σεζόν 2022-23, προστάζει τους φίλους του Ολυμπιακού ο Τόμας Γουόκαπ.

Ο Τόμας Γουόκαπ επέστρεψε στην Ελλάδα ενόψει της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, που ξεκινά στις 22/8 και μετέφερε το δικό του μήνυμα προς τους φίλους της ομάδας έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν και τα φιλικά που θα δώσουν, με αυτά κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη αλλά και την Μακάμπι να ξεχωρίζουν.

You have a 💌 from @twalkup23 !



Be part of the Red and White history!

