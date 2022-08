Ο Ντέρικ Γουίλιαμς ήταν ο πρωταγωνιστής στο νέο βίντεο του Παναθηναϊκού για τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2022/23 μεταβιβάζοντας το μήνυμά του προς τους φίλους της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και ο Ντέρικ Γουίλιαμς κάλεσε τον κόσμο του «τριφυλλιού» να προμηθευτεί το δικό του μέσα από το νέο βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ.

«Πώς είστε φίλοι του Παναθηναϊκού, είμαι ο Ντέρικ Γουίλιαμς. Νιώθουμε καλά, δουλεύουμε καλά, κλείστε τα εισιτήριά σας» ήταν το μήνυμα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος των «πρασίνων».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

See you soon in our house @DWXXIII ☘️



Η θέση σου στο ΟΑΚΑ σε περιμένει!

Κλείσε το εισιτήριο διαρκείας σου ηλεκτρονικά: 👉 https://t.co/eqamkAvju6 pic.twitter.com/Pn7V2O7HTY