Ο Μάικ Τζέιμς αναφέρθηκε στην παρουσία του Κέβιν Ντουράντ στα Games 4 και 5 της Μονακό με τον Ολυμπιακό, εξηγώντας πως ο KD του τηλεφώνησε πριν από τα playoffs της EuroLeague και του είπε ότι οι Νετς επρόκειτο να αποκλειστούν νωρίς!

Ο Μάικ Τζέιμς παραχώρησε συνέντευξη στον... Σακιέλ ΜακΚίσικ για το podcast «Players Choice» κι αναφέρθηκε στη φιλία του με τον Κέβιν Ντουράντ με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης στους Νετς στο φινάλε της σεζόν 2020-21.

«Όταν γύρισα στην Ευρώπη, συμφώνησα με τον KD πως όποιος τελειώσει νωρίτερα τις υποχρεώσεις του, θα πάει να δει τον άλλον στα playoffs. Όταν το πρότεινα, είχα στο μυαλό μου πως ο Ντουράντ θα έφτανε ως τους NBA Finals, επομένως θα πήγαινα στις ΗΠΑ να δω από κοντά τους Τελικούς. Οι Νετς ήταν... σκουπίδια κι άρχισαν να χάνουν. Τότε του τηλεφώνησα και του είπα: "Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, έτσι; Θα έλθεις στα δικά μου playoffs". Κι εκείνος μου απάντησε: "Δεν υπάρχει περίπτωση"! Έπειτα από μια εβδομάδα με πήρε τηλέφωνο πριν από τα playoffs της EuroLeague και μου είπε: «ΟΚ, θα είμαι εκεί σε μερικές εβδομάδες. Είμαστε καταδικασμένοι να χάσουμε».

Tα playoffs της EuroLeague άρχισαν πέρσι στις 20 Απριλίου, οι Νετς αποκλείστηκαν με sweep από τη Βοστόνη στις 26 Απριλίου και ο Ντουράντ βρέθηκε στο Μονακό για το Game 4 στις 29 του μήνα.



"[Kevin Durant] called me before the playoffs start, he's like, 'Yeah, I'm gonna be there [at your playoff game] in like a couple weeks. We fitting to lose.'" 🤯



— Mike James



(via @PlayersChoice_, h/t @blbuckets3)pic.twitter.com/f6wQY4wzHF