Ο Μπιλ Ράσελ απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών και οι ομάδες της Euroleague σπεύδουν να πουν το δικό τους «αντίο» στη μεγάλη μορφή του ΝΒΑ.

Ο θρύλος των Μπόστον Σέλτικς και του ΝΒΑ, Μπιλ Ράσελ, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (31/07) σε ηλικία 88 ετών προκαλώντας την θλίψη του παγκόσμιου αθλητισμού. Ο άλλοτε παίκτης της κορυφαίας Λίγκας και κάτοχος 11 δαχτυλιδιών με μία μεγάλη συλλογή από τίτλους θα μείνει χαραγμένος στις σελίδες του μπασκετικού γίγνεσθαι.

Μπορεί να μεγαλούργησε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ωστόσο άφησε το στίγμα του και πέρα από τα αμερικανικά σύνορα. Η είδηση του θανάτου του από φυσικά αίτια, προκάλεσε ένα... κύμα μηνυμάτων από τις ομάδες της EuroLeague που αποχαιρετούν κάθε μία με τον δικό της τρόπο το μέλος τον Hall of Famer των Κελτών.

Ζάλγκιρις Κάουνας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Θρύλε»

Μπαρτσελόνα: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Μπιλ Ράσελ»

Βαλένθια: «Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια των Σέλτικς και σε όλους τους συγγενείς και φίλους»

Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Μπιλ Ράσελ»

Φενερμπαχτσέ: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Μπιλ Ράσελ»

Αναντολού Εφές: « Είμαστε βαθιά λυπημένοι ακούγοντας τον θάνατο του Μπιλ Ράσελ, ενός από τα θρυλικά ονόματα του μπάσκετ. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και την κοινότητα του μπάσκετ»

