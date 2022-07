Το... κάλεσμα του Γκουντάιτις στους φίλους του Παναθηναϊκού: «Τα λέμε στο σπίτι μας!» (vid)

Ο Αρτούρας Γκουντάιτις έκανε το δικό του... κάλεσμα προς τους φίλους του Παναθηναϊκού με αφορμή τα εισιτήρια διαρκείας του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός έχει γυρίσει την κλεψύδρα και μετρά αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν. Το ίδιο και ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα των «πρασίνων» το φετινό καλοκαίρι, ο Αρτούρας Γκουντάιτις.

Ο Λιθουανός άσος κάλεσε τον κόσμο της ομάδας να κατοχυρώσει το... μαγικό εισιτήριο της επόμενης σεζόν στο πλαίσιο των ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας.

Συγκεκριμένα είπε:

«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού, είμαι ο Αρτούρας Γκουντάιτις. Είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι μέλος αυτού του τεράστιου Συλλόγου. Κλείστε τα εισιτήριά σας, τα λέμε στο σπίτι μας!»

🗣️@GudaitisAG : "See you in da house"🏠☘



