Στην Μακάμπι Τελ-Αβίβ θα παραμείνει για μια ακόμη χρονιά ο Ισραηλινός ψηλός Τζέικ Κοέν.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, μία απο της πιο μεταγραφικά δραστήριες ομάδες αυτό το καλοκαίρι, ανακοίνωσε την παραμονή του Ισραηλινού σέντερ Τζέικ Κοέν. Με αυτήν την ανανέωση η Μακάμπι κρατάει ένα σημαντικό μέλος του γηγενή κορμού της.

Ο διεθνής 31χρονος μπορεί να έχει μικρό ρόλο για την Μακάμπι στην Euroleague, όπου έχει μέσο όρο 2.2 πόντους και 1.1 ριμπάουντ ανά ματς, αλλά είναι σημαντικός για το Τελ Αβίβ στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, όπου αγωνίζεται και 17 λεπτά ανά ματς, μετρώντας 7.3 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ.

✌️2nd season in a row and 7th overall #FireUp pic.twitter.com/6YfV8E9pgf