Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Δανού γκαρντ Ίφε Λούντμπεργκ (28χρ., 1.93), ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη και τη EuroLeague μετά από ένα σύντομο πέρασμα από το NBA.

Η Βίρτους Μπολόνια ενίσχυσε την περιφέρειά της με τον Δανό γκαρντ Ίφε Λούντμπεργκ. Η περσινή σεζόν τον βρήκε, αρχικά, στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και κατόπιν στο NBA και στους Φοίνιξ Σανς, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Μάλιστα, ήταν ο πρώτος Δανός παίκτης που αγωνίζεται στο NBA.

Ο Λούντμπεργκ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα, με αποδοχές που φαίνεται να φτάνουν στο 1.5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως! Την περσινή σεζόν στη EuroLeague, στο διάστημα που αγωνίστηκε η ΤΣΣΚΑ μέτρησε 9.9 πόντους, 2.4 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 0.9 κλεψίματα.

🔊 GABRIEL LUNDBERG IN BLACK AND WHITE ⚪️⚫️



Welcome Iffe 😎