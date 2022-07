Ο Βασίλιε Μίτσιτς θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Αναντολού Εφές, κάτι που ανακοίνωσε και επίσημα ο διάσημος ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Αν και οι σειρήνες του ΝΒΑ ηχούσαν στα αυτιά του Σέρβου γκαρντ, όπως φαίνεται δεν βρήκε την κατάσταση που επιθυμούσε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού! Μέχρι στιγμής εκκρεμούσε η οριστική απόφαση όσον αφορά το μέλλον του, με τον ίδιο να μην είχε αποφασίσει για το αν θα «μετακόμιζε» στο ΝΒΑ ή όχι.

Όμως το μυστήριο λύθηκε από τον εκπρόσωπό του. Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς με χαρακτηριστική ανάρτηση ανακοίνωσε την παραμονή του MVP της περσινής σεζόν, Βασίλιε Μίτσιτς, στην Αναντολού Εφές και τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, ο Σέρβος είχε κατά μέσο όρο 18.2 πόντους σε 34 ματς της EuroLeague, όπως επίσης 4.6 ασίστ, 2.7 ριμπάουντ και 1.1 κλεψίματα ενώ σούταρε με 58% στα δίποντα, 34% στα τρίποντα και 85% στις βολές.

